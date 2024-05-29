Выпускной для ластоногих: В Финский залив вернулись пять детенышей серых тюленей

Млекопитающие успешно прошли лечение в центре реабилитации в Петербурге

Упитанный пассажир недовольным криком как будто поторапливает тех, кто его несёт. Зверь волнуется: чувствует, что море близко. Мужчины стараются идти быстрее, но это тяжело.

Переживают и те, кто принимал участие в спасении животных - кто их нашел, кто привез, кто лечил и выхаживал. Трогательный момент: последнее фото на память и все, прощание навсегда.

На волю в дикую природу отправились первые пять пациентов Центра по спасению ластоногих, который работает на базе одной из очистных станций петербургского водоканала, на берегу Финского залива. Щенков тюленей и нерп приносят люди: их находят не только на побережье, но даже и в городской черте. Вот таких маленьких, истощенных, умирающих, по каким-то причинам потерявших своих мам.

Это хищные и очень редкие животные, они занесены в Красную книгу. Их невозможно выходить в домашних условиях, требуются огромные знания и опыт. Весна 2024 года стала настоящим испытанием даже для ученых.

В этом году под Санкт-Петербургом просто небывалое тюленье нашествие. За три весенних месяца в центр спасения ластоногих привезли 31 пациента. Это рекордное количество за 10 последних лет. Подопечных сейчас так много, что даже в небольшом уличном бассейне им пока приходится плавать по очереди - это первый этап привыкания к дикой природе, здесь они учатся самостоятельно ловить рыбу.

Самое главное было - выкормить всех, позволить накопить необходимую жировую прослойку, которая в дикой природе защищает от голода и холода в воде. Было очень непросто, говорят ученые.

"Большинство из них в тяжелом состоянии, у большинства паразиты - легочные, сердечные, тюленьи вши, это наружные паразиты. С ними приходилось поволноваться в первые дни", - говорит Елена Андриевская, сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы.

Любопытно, что большое количество истощенных щенков нерпы нашли даже не на берегу моря, а в реках - они мигрировали из Ладожского озера в сторону Петербурга. Может ли быть такое, что животные за много лет привыкли ждать спасения именно в этих местах, факт не доказанный. Но вот отношение человека к тюленям и нерпам точно поменялось.

"Раньше, когда мы начинали, у жителей побережья Ладоги, у рыбаков, было резко враждебное отношение: их считали вредителями, за эти годы отношение меняется и, вероятно, животные чувствуют", - говорит Вячеслав Алексеев, руководитель Фонда друзей балтийской нерпы, директор Центра реабилитации ластоногих.

Вот и эти тюлени уплыли далеко не сразу. Очутившись в родной стихии и почувствовав себя, наконец, в безопасности, животные на какое-то время задержались у берега. Как будто прощались с людьми перед тем как уйти в самостоятельную, новую жизнь.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра"

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