Уличный театр и джаз: какие мероприятия проходят в рамках рыбной недели в Москве

Фестиваль продлится до 2 июня

Пираты, моряки и русалки встречают гостей фестиваля "Москва — на волне. Рыбная неделя". В программе не только спектакли театральных коллективов, но и яркие музыкальные номера в самых разных жанрах - посетители услышат рок, джаз и современную музыку.

Многие московские знаменитости выступят на Тверской площади. Для гостей будет звучать музыка всех направлений - джаз, соул, блюз, народные песни и даже опера. Хиты мировой эстрады исполнят кавер-группа Black Tie, группы Sirin, Feel Me, "5 сторон", "Молния" и Coctail Jazz. В программе - выступление обладателя Гран-при международных конкурсов студии "Калипсо", детской вокальной студии "Волшебные нотки".

Рок-, рэп- и поп-музыку в исполнении группы Goroda здесь можно послушать 1 июня в 20:00. 2 июня в 20:00 гостей ждет выступление полуфиналиста шоу "Голос. Дети" Миши Житова. Спектакль "Пираты и принцесса" покажет театр "ДаМы" 31 мая в 17:00, также на Тверской площади можно будет увидеть шоу-спектакль "Открыватели" театра "Макаркина студио".

Сцена, возведенная на макете корабля, встречает посетителей одной из флагманских площадок фестиваля — на Школьной улице. Музыка в исполнении "Jazz Band Артура Лорана" будет звучать 30 мая в 18:00, 1 июня в 14:00 и 2 июня в 16:00. 1 июня в 18:00 гостям представит каверы группа Jazz Room, а 2 июня в 14:00 можно послушать композиции группы Alfa-Jazz. Посетителей площадки ждут также каверы групп "Каверзные" и "Русский бит".

Яркую музыкальную программу со звездным составом представит фестивальная площадка — рыбный рынок "Москва — на волне". Певица Kraynova исполнит полюбившиеся поклонникам хиты 1 июня в 19:00, посетителей ждут выступления группы Goroda и Миши Житова. 31 мая в 19:00 со сцены прозвучат лирические композиции финалиста телевизионных шоу Витольда Петровского.

Оперных певцов, исполняющих рок- и джаз-каверы, здесь можно будет послушать 2 июня в 18:00, на концерте вокального арт-проекта Opera Drive. Ждет гостей и выступление группы Shoo – это смесь жанров поп-соул, ритм-н-блюз и этно, а также певца с большим вокальным диапазоном Евгения Гаранина.

Спектакли на морскую тему ежедневно будут показывать на Манежной площади. 30 мая в 19:00 посетители увидят постановку "Морячки на каникулах" театра "Каникулы Про", а 31 мая в 19:00 театр "Парабазис" покажет спектакль "Остров Буян". Эффектное "Моряк-шоу" покажет 1 июня в 19:00 театр "ДаМы", а 2 июня в 18:00 можно будет посмотреть спектакль "Золотая рыбка" театра "Белый шар". В музыкальной части программы – выступление ансамбля барабанщиц "Олимп", запланированное на 19:00 2 июня. Концерт юных джазовых вокалистов студии "Джем" начнется в 19:20.

Посмотреть спектакли и послушать музыку можно т и на окружных площадках фестиваля - на Ореховом бульваре, в Куркине, на Святоозерской улице. Восьмой по счету гастрономический фестиваль "Москва — на волне. Рыбная неделя" проходит с 24 мая по 2 июня в рамках цикла "Московские сезоны" и проекта "Лето в Москве", сообщает mos.ru.

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