МИД России потребовал не делать космос ареной военных столкновений

Россия выступает за исключительно мирное освоение космоса

Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания Соединенных Штатов превратить космос в арену силового противоборства, хотя Москва категорически против применения оружия в космосе и из космоса. Такое заявление сделал в среду, 29 мая, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат указал на "все более интенсивное движение США и некоторых других союзников США по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной силового противоборства".

При этом замминистра, комментируя возможные ответные шаги на действия Запада, отметил, что "не готов рассуждать на тему могут ли какие-либо космические объекты наших противников становиться целью", сообщает РИА Новости.

Ранее Рябков подчеркивал, что утверждения американского Министерства обороны о том, что Россия будто бы запустила в космос противоспутниковый аппарат, не имеют ничего общего с действительностью. Если бы Вашингтон и вправду хотел гарантировать безопасность космической деятельности, он бы пересмотрел свое отношение к предложениям Москвы в данной области, отметил дипломат.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что наша страна продолжит освоение космоса и космические исследования. В 2023 году государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей.

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