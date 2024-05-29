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Россия отвергла обвинения в нарушении ДНЯО учениями с Белоруссией

12:38
  • среда
  • 29 мая 2024

Они проводятся с нестратегическим ядерным оружием

Ядерные учения, которые проводятся Россией и Белоруссией, не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в отличие от учений стран — членов Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду, 29 мая, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Дипломат напомнил, что Россия и Белоруссия образовали Союзное государство, у которого общий периметр обеспечения военной безопасности. Кроме того, "у нас отличающиеся от натовских протоколы и практики в этой сфере".

Рябков подчеркнул, что Москва и Минск не нарушают ДНЯО, "в отличие от мероприятий в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, которые, кстати, сейчас вновь на слуху, поскольку рьяные атлантисты, особенно в Восточной Европе, хотели бы подключения своих стран к этой программе", сообщает ТАСС.

21 мая официально стартовал первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Расчеты ОТРК "Искандер" отрабатывают снаряжение ракет-носителей специальными боеприпасами, скрытное выдвижение в позиционный район и подготовку к ракетным пускам.

Североатлантический альянс между тем проводит маневры с отработкой нанесения ядерных ударов по России вблизи российской границы. Глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов подчеркнул, что такая ситуация требует от российских властей адекватных ответных мер по защите и охране наших рубежей.

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