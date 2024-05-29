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Московская "Единая Россия" подвела итоги праймериз

12:59
  • среда
  • 29 мая 2024

Отмечен высокий уровень конкуренции

Предварительное голосование по отбору кандидатов, которые будут представлять партию "Единая Россия" на выборах в Мосгордуму VIII созыва, прошло честно, открыто и на конкурентной основе. Итоги праймериз подвел секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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Председатель Московского оргкомитета подчеркнул, что голосование прошло без сбоев. Было проведено тестирование электронной площадки, за день до старта по всем правилам был создан ключ блокчейна. Такой подход полностью исключил вероятность сбоев при подсчете голосов и любые возможности фальсификации. Все попытки атак на электронную систему во время самого голосования были отражены, приводятся слова Толстого в сообщении на сайте партии.

Вице-спикер Госдумы отметил высокий уровень конкуренции. На выдвижение по 45 одномандатным округам претендовал 431 кандидат – то есть, конкурс составил в среднем 9,6 претендента на один мандат.

Список кандидатов, успешно прошедших процедуру электронного предварительного голосования "Единой России", сразу по его окончании был представлен на заседании президиума регионального политсовета партии. 60% прошедших праймериз - члены "Единой России", более 20% – это молодежь до 35 лет. 26 кандидатов не являются действующими депутатами Мосгордумы. Кроме того, в числе кандидатов, набравших большинство голосов выборщиков, – 23 женщины. А лидером голосования по абсолютному числу голосов стал космонавт Олег Артемьев.

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