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Глава МЧС назвал самые безопасные места при терактах в поездах

12:56
  • среда
  • 29 мая 2024

Министр рассказал, где безопаснее в случае подрыва поезда

Россиянам, планирующим поездки в поездах, рекомендуется выбирать места в конце или середине состава — в случае подрыва там будет безопаснее всего. Об этом в среду, 29 мая, рассказал российский министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков.

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Глава МЧС призвал обучать людей мерам безопасности в любой ситуации, в какой бы человек ни оказался, поскольку террористические акты не исключены.

По словам Куренкова, "в рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне", так как его "будут догонять следующие". С учетом этого самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине.

Также Куренков призвал россиян дарить своим близким сумку безопасности, которая включала бы в себя огнетушитель, самоспасатель и пожарный извещатель. Как подчеркнул министр, прививать моду на безопасность надо с детского сада и школы, а потому лучший подарок, "если вы приходите на день рождения и хотите действительно пожелать человеку долгих лет жизни", это такая сумка, сообщает ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что злоумышленник, планировавший диверсию на железной дороге в Кировском районе республики, подорвался на своей же бомбе. Политик подчеркнул, что "все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты", а диверсантов ждет "или тюрьма, или смерть".

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