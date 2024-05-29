Эрдоган: ООН умерла как организация

Она не смогла остановить геноцид в Газе

Организация объединенных наций (ООН) оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. От организации нет никакого толка, так как судьба всего мира находится в руках пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США).

"ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? <…> ООН мертва духом", - сказал турецкий лидер (цитата по РИА Новости).

В ночь на 27 мая Израиль атаковал палаточный лагерь в Рафахе в южной части сектора Газа, где проживают перемещенные лица. По последним данным, погибли 45 человек, большинство из них - женщины и дети, пострадали более 200 человек.

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