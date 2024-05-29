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Песков прокомментировал совершенствование налоговой системы

13:17
  • среда
  • 29 мая 2024

Это серьезная инициатива

Предложенные Министерством финансов поправки по совершенствованию налоговой системы в России — это серьезная и востребованная инициатива. Такую оценку дал в среду, 29 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля подчеркнул, что эта тема лежит "в русле тех основных концептуальных посылов, которые озвучил президент в своем послании Федеральному собранию".

Песков пообещал, что по данному вопросу "будет широкая дискуссия", а также отметил, что "мы не ожидаем — мы ее наблюдаем", причем "и эксперты, и специалисты принимают участие, и из правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы", сообщает ТАСС.

Предлагаемые Минфином налоговые поправки направлены на то, чтобы выстроить справедливую и сбалансированную систему. Она должна гарантировать поступление ресурсов для решения общенациональных задач и социально-экономического развития регионов. При этом подавляющее большинство россиян запланированные налоговые изменения не будут затрагивать.

Например, прогрессивная шкала налогообложения не будет касаться участников специальной военной операции и их доходы. Российский министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что его ведомство поддерживает идею плоской шкалы по налогу на доходы физических лиц для бойцов СВО.

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