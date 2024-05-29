В Кремле оставили оценку ядерного паритета России за Минобороны

утром над Армавиром уничтожили БПЛА ВСУ

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атак БПЛА ВСУ по стратегическому объекту на Кубани.

Был ли нанесен ущерб ядерному паритету России и США, нужно спросить у военных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вопрос специфический", - заявил представить Кремля (цитата по РИА Новости).

Утром 29 мая губернатор Краснодарского края сообщил об уничтожении над Армавиром украинского беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

Два дня назад сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Украина нанесла удар по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. В Армавире расположена радиолокационная станция (РЛС) нового поколения "Воронеж-ДМ".

"Если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав", – написал он в своем telegram-канале.

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