Варшава высказалась за разрешение Киеву атаковать западным оружием Россию

Кремль понимал, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Такое заявление сделал в среду, 29 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил спикер Кремля, Москва уже неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по российской территории.

Песков порекомендовал "просто вспомнить слова" президента России Владимира Путина на этот счет, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что, "согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту, которая предполагает в том числе нанесение ударов по территории врага". По мнению норвежского политика, это особенно актуально с учетом острой для ВСУ обстановки на харьковском направлении.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя планы НАТО разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, подчеркнул, что в военно-политическом блоке должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям, предупредил политик.

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