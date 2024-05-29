Песков рассказал, могут ли СМИ называть Зеленского президентом

20 мая истек срок его полномочий

Средства массовой информации могут называть или не называть Владимира Зеленского президентом Украины —в зависимости от того, что они считают целесообразным. Такое заявление сделал в среду, 29 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, продолжается дискуссия о легитимности Зеленского в качестве президента Украины — по этому поводу существуют разные точки зрения.

Песков подчеркнул, что это, прежде всего, тема для юридической квалификации правовой системы самой Украины. При этом журналистов не ограничивают в возможности называть Зеленского президентом этой страны, цитирует спикера Кремля ТАСС.

Ранее председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский остается легитимным главой государства. Спикер украинского парламента сослался на ч. 1. ст. 108 Конституции Украины. В ней говорится, что "президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины".

Политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко порассуждал о роли легитимности Зеленского в судьбе Украины. Эксперт напомнил, что "можно, конечно, заявить, что он нелегитимный именно для нас, но американцы заявляли, что нелегитимен Асад", однако при этом "они и с Асадом ведут переговоры".

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