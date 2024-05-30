Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

Венера в Близнецах конфликтует с Луной в Рыбах

Овны

Вам сегодня будут нелегко даваться деловые разговоры: все на нервах! Запасайтесь терпением также на дорогах, в общественном транспорте, соцсетях.

Тельцы

Не давайте в долг друзьям и сами ни у кого ничего не просите. Сегодня тот день, когда миксовать деловые отношения и дружбу нельзя – это взрывоопасная смесь!

Близнецы

Венера в вашем знаке конфликтует с Луной в Рыбах, лишая вас гармонии. Постарайтесь не попадаться на глаза начальству и не участвовать в важных встречах.

Раки

Занимайтесь только привычными делами, так как все новое будет даваться с трудом. Учеба сегодня буксует, но это не по вашей вине, так что не ругайте себя.

Львы

Денежные дела требуют детального разбора полетов. Даже если вам кажется, что у вас все в порядке, уделите сегодня внимание анализу доходов и расходов.

Девы

Собеседования рискуют обернуться провалом, а беседа с руководством – выговором. Вам лучше сегодня быть малозаметными и заниматься рутиной.

Весы

У вас может что-то заболеть из-за сильных эмоций. Так что сохраняйте спокойствие, несмотря ни на что. Жизнь есть жизнь, берегите нервы!

Скорпионы

Ваши таланты сегодня взяли выходной, поэтому с творчеством будет туговато. Шопинг, поход к парикмахеру тоже лучше отложить – момент неподходящий.

Стрельцы

Вы рискуете на эмоциях поссориться с кем-то из женщин. Если человек для вас важен, не спорьте и не доказывайте свою правоту, будьте мудрее.

Козероги

Представителям знака, работающим в женских коллективах, сегодня не позавидуешь! Споры будут разрешаться экстравагантными способами, готовьтесь удивляться.

Водолеи

Покупки и продажи вызовут разочарования – деньги сегодня вообще не ваша тема. И будьте снисходительны к детям и родителям, если они капризничают.

Рыбы

Луна в вашем знаке - тонкая натура, и ей нелегко терпеть наезды других планет. Думайте о хорошем: послезавтра первый день лета, например. Чем не повод для радости?

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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