Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака

Венера в Близнецах конфликтует с Луной в Рыбах
Овны
Вам сегодня будут нелегко даваться деловые разговоры: все на нервах! Запасайтесь терпением также на дорогах, в общественном транспорте, соцсетях.
Тельцы
Не давайте в долг друзьям и сами ни у кого ничего не просите. Сегодня тот день, когда миксовать деловые отношения и дружбу нельзя – это взрывоопасная смесь!
Близнецы
Венера в вашем знаке конфликтует с Луной в Рыбах, лишая вас гармонии. Постарайтесь не попадаться на глаза начальству и не участвовать в важных встречах.
Раки
Занимайтесь только привычными делами, так как все новое будет даваться с трудом. Учеба сегодня буксует, но это не по вашей вине, так что не ругайте себя.
Львы
Денежные дела требуют детального разбора полетов. Даже если вам кажется, что у вас все в порядке, уделите сегодня внимание анализу доходов и расходов.
Девы
Собеседования рискуют обернуться провалом, а беседа с руководством – выговором. Вам лучше сегодня быть малозаметными и заниматься рутиной.
Весы
У вас может что-то заболеть из-за сильных эмоций. Так что сохраняйте спокойствие, несмотря ни на что. Жизнь есть жизнь, берегите нервы!
Скорпионы
Ваши таланты сегодня взяли выходной, поэтому с творчеством будет туговато. Шопинг, поход к парикмахеру тоже лучше отложить – момент неподходящий.
Стрельцы
Вы рискуете на эмоциях поссориться с кем-то из женщин. Если человек для вас важен, не спорьте и не доказывайте свою правоту, будьте мудрее.
Козероги
Представителям знака, работающим в женских коллективах, сегодня не позавидуешь! Споры будут разрешаться экстравагантными способами, готовьтесь удивляться.
Водолеи
Покупки и продажи вызовут разочарования – деньги сегодня вообще не ваша тема. И будьте снисходительны к детям и родителям, если они капризничают.
Рыбы
Луна в вашем знаке - тонкая натура, и ей нелегко терпеть наезды других планет. Думайте о хорошем: послезавтра первый день лета, например. Чем не повод для радости?Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"