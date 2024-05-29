Подготовку обсудили участники круглого стола в Москве

В России запустят масштабную программу цифровой грамотности граждан. Подготовку обсудили участники круглого стола в Москве. Как отметили эксперты, необходимо разработать единый стандарт для учебных материалов по кибербезопасности и цифровой гигиене. На его основе все заинтересованные ведомства смогут запускать свои программы, а первым шагом станет создание кратких методических материалов для подрастающих поколений. Это стало возможным благодаря федеральному партийному проекту "Цифровая Россия".

"На сегодняшний день в обществе наблюдается высокий запрос на повышение уровня цифровой грамотности и эта проблема касается разных возрастов: от начальных классов, до представителей старшего поколения. Партийный проект "Цифровая Россия" выпустит брошюры для школьников, в которых будет рассказываться о том, какие бывают угрозы, ну и как в целом повысить уровень своей цифровой грамотности", - рассказал Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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