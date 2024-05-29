Анастасия Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

В Зарядье чествовали победителей и призеров Всероссийских Олимпиад

Сегодня в Зарядье собрались лучшие из лучших: победители Всероссийской Олимпиады школьников. Их так много, что очередь на вход в концертный зал растянулась на улице. Многие при параде, могут себе позволить после долгих месяцев зубрёжки.

- Что сдавали?

- ОБЖ.

- Сложно было?

- Очень. Примерно год подготовки. День и ночь только ОБЖ, ОБЖ, ОБЖ...

- Чепец умеете накладывать?

- Конечно.

Москвичи забрали больше половины призовых мест - 1331 диплом. 36 учеников стали абсолютными победителями Олимпиады. Это результат большой работы ,причём не один год. Ещё один залог успеха - честность.

"Каждый участник, приезжая на заключительный этап, показывает свой максимум. И, к сожалению, правила игры таковы, что дипломы достаются не всем," – рассуждает Алина Доронина, ученица 11 класса школы ЦПМ.

Многие из победителей уже точно знают, чем займутся в жизни. Вероника, например, собирается поступать в медицинский.

"В 8-м классе меня почему-то осенило на химии и биологии, и потом начала больше углубляться в тему, кем хочу быть. И тут прочитала репродуктологию, суррогатное материнство, ЭКО и очень заинтересовалась", - говорит Вероника Жильцова, ученица школы 1980.

А кто-то просто любит науку и будет заниматься ей и дальше. Маша - не только призёр Всероссийской Олимпиады. В этом году в составе национальной сборной она взяла золото на Международной естественнонаучной Олимпиаде. О том, какое впечатление на неё произвела физика в 7 классе, вспоминает лирически.

"Сначала было вообще непонятно. Какой-то новый совершенно предмет. Очень много незнакомых методов. А потом, когда это всё сложилось в такую единую красивую картинку, я поняла, что это такой классный пазл, и мне прям понравилось", - говорит МАРИЯ МЯГКОВА, УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ "ВТОРАЯ ШКОЛА"

Здесь собрались ученики половины московских школ. До торжественной церемонии остаётся буквально несколько минут и в огромном концертном зале "Зарядье" практически не мест. Все они заняты будущим нашей страны.

"Эти победы открывают вам двери в лучшие вузы страны. Многие из вас уже в этом году поступят в университеты. Некоторые ещё будут год-два учиться. Для вас наступит лучшая пора: студенчество. Я очень надеюсь, что и в вузе вы также сохраните целеустремлённость и азарт, и добьетесь ещё многих успехов и побед", - заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Всероссийская Олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Московские школьники, как и год назад, взяли призовые места по всем дисциплинам. Самые высокие результаты в математике, экономике, информатике, экологии и истории. Победители и призёры состязаний теперь могут поступить в любой вуз страны на любой профильный факультет вне конкурса, а также претендовать на президентскую стипендию.

"ТВ Центр"

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