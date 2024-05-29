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Стала известна судьба украденной в Ярославле двухлетней девочки

14:05
  • среда
  • 29 мая 2024

Ее похитили с детской площадки

В Ярославле женщина похитила двухлетнюю дочку подруги и сбежала.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 мая. 32-летняя женщина, воспользовавшись отсутствием поблизости родителей, увела малышку с детской площадки одного из дворов на Московском проспекте.

Были организованы поиски и заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Ярославской области.

Женщину и похищенной девочки нашли меньше чем за сутки. Малышка не пострадала, на ее теле не нашли никаких ран и царапин. Похитительница сильно пьяна, поэтому не может как-либо прокомментировать ситуацию.

Собеседник РИА Новости уточнил, что похитительница не имеет своих детей, проживает в Ярославле и работает в Подмосковье. В ближайшее время ее направят на психиатрическую экспертизу.

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