Предотвратить инсульт: Врачи больницы им. Буянова проводят уникальные операции

Под местной анестезией и с минимальной реабилитацией

В Москве за последние 8 лет более чем в 30 раз увеличилось количество операций по удалению тромбов при ишемическом инсульте. Добиться таких цифр удалось благодаря объединению столичных стационаров в сеть. Но не менее важный фактор заключается еще и в том, что горожане стали чаще проходить диспансеризацию.

Проходить очередное обследование для 77-летней Натальи Васильевны уже давно стало привычным делом. Пенсионерка всегда старалась следить за собственным здоровьем. Возможно, именно этот фактор помог врачам обнаружить у женщины признаки ишемического инсульта еще на ранней стадии.

"Головокружение, слабость в ногах, могла и упасть где-нибудь и все такое. Слава Богу, в квартире узкие коридорчики, можно утром встать, тебя качает в разные стороны, но ничего. Вот потихонечку, потихонечку, я решила еще раз обследоваться, и кардиолог направила меня в эту больницу", - говорит Наталья Глебова.

При помощи УЗИ врачи городской клинической больницы имени Буянова выявили у женщины нарушение проходимости крови в сонной артерии. Специалисты постоянно наблюдали пациентку и старались побороть болезнь медикаментозно, но патология прогрессировала.

"Если у этой пациентки бляшка была 40-45%, а на сегодняшний день она достигла 75%, то есть это пациент высокого риска развития ишемического инсульта. То есть рост бляшки более 20% за год. Это не хорошо, и, соответственно, эти бляшки надо оперировать", - говорит РУСЛАН ЛОЛУЕВ, врач сердечнососудистый хирург ГКБ им.В.М. Буянова.

Причем проводят подобные операции врачи городской клинической больницы имени Буянова под местной анестезией. Пациент не чувствует боли и при этом находится в сознании. Хирург во время удаления бляшек со стенок сосуда контролирует речь, сознание и неврологическое состояние человека.

- Как себя чувствуйте?

- Ничего.

- Хорошо?

- Хорошо!

- Хрюкаем. О вы молодец.

- А как болельщик? Хрю, хрю, хрю, хрю, хрю, хрю.

Благодаря именно такому подходу врач может быстро выявить и устранить возможную проблему. Послеоперационный период протекает более гладко и если все благополучно, то уже через несколько дней пациент может вернуться к привычной жизни.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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