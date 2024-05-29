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Роспотребнадзор опечатал московскую школу из-за кори

13:57
  • среда
  • 29 мая 2024

Школа работала без санитарного заключения

Роспотребнадзор опечатал частную "Преображенскую школу "Монтессори" в связи со случаем заболевания корью ученика 4-го класса. Проводится эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания, сообщается на сайте ведомства.

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Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты установили, что ООО "Прешкола" работает в сфере начального общего образования, не имея санитарно-эпидемиологического заключения на этот вид деятельности. Кроме того, школа расположена на первом этаже жилого 22-х этажного дома, что является нарушением.

Днем ранее Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации по заболеваемости корью в России. При этом в ведомстве подчеркнули, что риски завоза и распространения инфекции сохраняются. Также медики напомнили, что в прошлом году во всех регионах страны проводилась подчищающая иммунизация граждан, не имеющих прививки против кори, передает ТАСС.

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