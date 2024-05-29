Управляющая компания захватила дом в Москве, подделав подписи собственников

Жильцы пытаются отстоят свой дом в суде

Жители многоэтажки на юго-востоке Москвы, пытаются через суд отстоять свое право на выбор управляющей компании. У домов появилась новая обслуживающая организация. И, судя по документам, собственники жилья сами проголосовали и сами поддержали эту замену. Однако жильцы уверяют, что на выборах обслуживающей компании не присутствовали и никаких подписей нигде не оставляли.

Когда Анатолий Васильевич и его жена увидели свои подписи под протоколом, то сначала не поверили глазам. Оказывается, они проголосовал за смену управляющей компании. Но только на том собрании, где проходили выборы, их не было. Как и остальных жителей дома номер 7 корпус 1 на улице Васильцовский Стан.

"УК была ПИК. Потом вдруг появилась УК "ЭксЖил". Как мы выяснили, были подделаны протоколы, подписи. Соответственно УК действовала в духе 90-х годов, просто за нас решила, что они будут нами управлять", - говорит Олег Майоров.

История с элементами сюжета гоголевских "Мертвых душ". Есть в протоколе подписи людей, которые давно продали эти квартиры или не живут в этом доме.

— Человек уже 5 лет не был в России. То есть его даже в наличии нет в такой период времени.

— Я 3 месяца провела на даче и, как оказалось, что я расписалась в этом протоколе.

"Мошеннические УК достаточно опытны, и они записывают голоса тех людей, которые не проживают, находятся вдали от дома. И найти таких людей, которые придут в суд и засвидетельствуют отсутствие своей подписи, крайне сложно", - объясняет Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций

У этих жильцов получилось. Галина Василькова, которая в протоколе записана, как инициатор собрания, приехала.

"Мне позвонил собственник и сказал: "Галина, вы значитесь в документах, как зачинщик всего этого мероприятия!". Я, естественно, была сильно удивлена, я не ставила никаких подписей. Я даже не находилась в России", - говорит женщина.

Это уже третье судебное заседание Измайловского суда. Параллельно с ним идут и еще несколько процессов. Жители соседних домов тоже начали подавать иски. Теперь им приходится доказывать, что протоколы сфальсифицированы. Увидев нашу съемочную группу в суде, представитель ответчика тут же ретируется. А на месте, где компания официально зарегистрирована, находится совершенно другая УК.

В ответ на наш запрос, как поддельный протокол могла зарегистрировать Жилищная инспекция, нам ответили: "У них отсутствуют полномочия по проведению даже проверок на предмет возможной фальсификаций сведений". Но эксперты говорят иное.

"Органы жилищного надзора имеют право подвергать сомнению итоги голосования, у них есть полномочия проводить пересчет, если около 10 процентов жителей сообщили им о том, что они не голосовали", - говорит Константин Крохин.

За такие дома управляющие компании встают в очередь. Зданию нет и 20 лет. Проблемы минимальные: подкрасить, подправить. Притом, что жильцы исправно платят взносы за капитальный ремонт дома. И суммы не маленькие - в среднем 2 с половиной тысячи рублей. В этом 25-этажном доме 240 квартир. В месяц это уже сотни тысяч. А вот в том доме уже 800 квартир и речь идет о нескольких миллионах.

"Если б в свое время УК пошла законным путем и объявила выборы, возможно, ее просто бы выбрали и все, но поскольку УК выбрала путь вот такой кривой, за нее голосовать вообще нет никакого желания", - говорит Олег Майоров.

По закону жители могут и сами менять управляющую компанию, но только раз год. Следующее собрание проведут лишь в октябре. Наученные горьким опытом люди боятся, что пока они будут собирать подписи, это снова кто-то сделает за них. А пока нынешняя УК может принимать любые решения и необязательно по согласованию с жильцами.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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