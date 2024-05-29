В МТЮЗе переосмыслили хрестоматийную прозу Пушкина

Актеры погрузились в жизнь великого поэта и его современников, сделав немало открытий

Режиссер Кама Гинкас продолжает свою "пушкиниану". Уже были спектакли "Пушкин и Натали", "Пушкин. Дуэль. Смерть", "Золотой петушок". А для исследования того самого состояния "упоения в бою и бездны мрачной на краю", как оказалось, нет ничего лучше "Метели" и "Выстрела".

"Меня всегда интересовало, волновало, вызывало восхищение, сочувствие, ужас от того, что Александр Сергеевич всю свою жизнь искал этого края бездны. Тридцать дуэлей за тридцать семь лет жизни - ну извините! Что это?", - говорит режиссер.

Небольшие ироничные повести написаны "болдинской осенью". Из-за бушевавшей холеры и карантина Пушкин был вынужден томиться в одиночестве в усадьбе Болдино. И он будто предугадал тогда и свою будущую женитьбу, и роковой выстрел. А история Камы Гинкаса, конечно же, не только про прекрасную авантюристку Марью Гавриловну или про неумеющего прощать гусара Сильвио. Она в первую очередь - про самого Пушкина

У актеров во время работы над спектаклем было - полное погружение в его жизнь. Читали пушкинские письма, воспоминания о нем. А некоторые даже кардинально изменили мнение. Полина Кугушева призналась - никогда ей не был близок поэт и стиль его жизни. Но открытий и потрясений у нее случилось много.

"Вся эта история его смерти, дуэли, как это все нелепейшим образом сложилось... Как люди были без ума от него, как люди были влюблены в него, когда его хоронили, люди отрезали от его волос, от его одежды себе по кусочку, чтобы забрать", - говорит актриса.

Ассоциаций с нынешним временем в пушкинских историях актеры тоже обнаружили немало.

"Вот я сегодня, когда готовился к спектаклю, повторял стихотворение, и там есть такие строки: "Счастье словно бежит от меня, и это - чума с ее карантинами!". И думаю - батюшки, как же это всё близко к сегодняшнему нашему дню", - отметил Сергей Кузнецов.

Декорации в спектакле - минималистичны. Костюмы - из разных эпох. А в качестве транспорта - вовсе не кареты. Так решил режиссер. А еще герои постоянно цитируют "Википедию". Нынешнее поколение, когда хочет что-то узнать, ведь не в книги заглядывает, а в нее, объясняет Кама Гинкас. А соединять разные эпохи помогают солисты камерного оркестра "Виртуозы Москвы".

Главное, говорят авторы спектакля, хотели, чтобы Пушкин в любое время воспринимался не только как памятник на Тверской, а как живой и понятный человек. И гений.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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