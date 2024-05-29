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Как в кино: в Москве ограбили ювелирный магазин, проделав дыру из подвала

15:14
  • среда
  • 29 мая 2024

Грабителей быстро нашли

Почти как в кино. В Москве полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в ограблении ювелирного магазина на 10 миллионов рублей.

Чтобы добраться до украшений злоумышленники разработали хитрый план. Нашли торговую точку в жилом доме. Проникли на цокольный этаж и как в криминальном фильме проделали тоннель между подвалом и магазином. Затем вскрыли болгаркой сейф и похитили ювелирные изделия. Добычу закопали рядом с железной дорогой на Волгоградском проспекте.

Грабителей нашли быстро. Оказалось, что ранее они уже были судимы. Следователи выясняют причастность задержанных к другим преступлениям.

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Место ограбления
Задержанный грабитель
Задержанный грабитель
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