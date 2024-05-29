Названа сумма налогового вычета за сдачу нормативов ГТО

Для его получения требуется также проходить диспансеризацию

Налоговый вычет для лиц, награжденных знаком отличия при сдаче комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), составит 500 рублей. Это следует из поправок по совершенствованию налоговой системы, представленных Министерством финансов России федеральному кабмину.

В случае принятия поправок ежемесячный вычет в 500 рублей смогут получать те, кто выполнил нормативы ГТО с учетом возраста и получил знак отличия, а также лица, подтвердившие уже полученный знак отличия.

Вычет будут предоставлять с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что налоговая система России должна быть стабильной и предсказуемой, обеспечивать ресурсы на решение масштабных задач в социальной и экономической сфере, а также стимулировать инвестиции и поддерживать здоровую конкуренцию в экономике.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что по данному вопросу "будет широкая дискуссия", а также отметил, что "мы не ожидаем — мы ее наблюдаем", причем "и эксперты, и специалисты принимают участие, и из правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы".

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