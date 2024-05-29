Трамп заявил, что приказал бы бомбить Москву, будь он президентом

Пригрозил экс-президент и Пекину

Бывший президент США Дональд Трамп бомбил бы Москву после ввода российских войск на Украину. Также он ударил бы по Пекину, если бы Китай напал на Тайвань. С такими заявлениями Трамп выступил на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщила газета The Washington Post, Трамп довольно часто обсуждает американскую внешнюю политику на подобных мероприятиях. Однако подобные высказывания политика изрядно удивили некоторых доноров.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что быстро урегулирует конфликт между Россией и Украиной, если его переизберут на пост главы государства. Экс-президент США заверяет, что для этого ему понадобится всего 24 часа.

В Кремле, комментируя эти высказывания, отметили, что не понимают, каким образом бывший хозяин Белого дома намерен урегулировать конфликт.

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