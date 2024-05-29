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Россия впервые сообщила о ликвидации французской гаубицы ТRF-1

14:21
  • среда
  • 29 мая 2024

Запад продолжает накачивать украинских боевиков оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки войск "Запад" 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции. Об этом в среду, 29 мая, рассказали в российском Министерстве обороны.

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Как подчеркнули в ведомстве, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение шести бригадам ВСУ и Нацгвардии Украины.

Противник потерял до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США, сообщает ТАСС.

Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная техника, поставляемая Киеву, станет законной мишенью для российских бойцов и будет гореть на поле боя. В подтверждение этого на Поклонной горе работает выставка трофейной техники, среди экспонатов — подбитые танки Leopard и Abrams производства ФРГ и США соответственно? а также другие западные образцы.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, несмотря на активное снабжение киевского режима вооружениями, уверяет, что Европа не ведет войну против России и ее народа и выступает за мирное урегулирование противостояния Москвы и Киева.

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