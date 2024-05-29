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Путин разрешил розничную продажу алкоголя на летних верандах

14:31
  • среда
  • 29 мая 2024

С 1 июня

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года розничную продажу алкоголя на летних верандах кафе, баров и ресторанов.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Решение принято в связи с обращением рестораторов из-за большого количества конфликтных ситуаций, связанных с распитием алкогольной продукции в летних залах.

Обязательным условием для продажи алкоголя будет наличие у заведения соответствующей лицензии.

Мера не распространяется на новые российские регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Там до 2026 года действует особый переходный период.

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Летняя веранда кафе
Летняя веранда
Летняя веранда
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