Путин обсудил с оренбургским губернатором ликвидацию последствий паводков

В пострадавших районах завершается восстановление поврежденной инфраструктуры

Ликвидация последствий масштабных паводков в Оренбургской области стала одной из центральных тем рабочей встречи Владимира Путина с губернатором региона Денисом Паслером.

По его словам, сейчас в пострадавших районах завершается восстановление поврежденной инфраструктуры. Практически на 100 процентов возобновлена подача газа, воды и электричества в дома. Реконструированы размытые дороги. А гражданам, потерявшим жилье, активно выплачиваются денежные компенсации. Помощь государства уже получило подавляющее большинство людей, пострадавших в результате разгула стихии.

Денис Паслер: "Мы почти 90 процентов уже рассмотрено, деньги перечислены – более семи миллиардов рублей. Эту работу мы продолжаем, и по инфраструктуре практически завершили её. И по газу, и по воде, и по электроэнергии, и по дорогам всё уже близко к 100 процентам".

Владимир Путин: "Денис Владимирович, не затягивайте только. Если на уровне Правительства будут возникать какие-то дополнительные вопросы, сразу говорите мне об этом, ладно?"

Паслер: "Спасибо".

Путин: "Сразу же, не тяните. Лето начинается уже, и надо срочно организовывать все работы".

Паслер: "Вы правы во всём, потому что, конечно, вода отходит. Начинается активная работа по просушке, по ремонтам, люди ждут деньги. Поэтому, да, если будут какие-то моменты…

Путин: "Прямо обращайтесь, ладно?"

Паслер: "Договорились".

Путин: "Договорились".

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