Сбит 31 беспилотный летательный аппарат

Российские войска за сутки сбили 31 беспилотный летательный аппарат и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Как сообщили в Минобороны России, также ликвидировано две французские управляемые авиационные бомбы "Hammer" и девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".

По данным военного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов. Также поражена авиационная техника, склад топлива ВСУ. Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Подразделения группировки войск "Центр" отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа и семь гаубиц – в том числе одно 155-мм орудие М777 производства США.

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