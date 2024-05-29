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Как пройдут первые выходные фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

14:49
  • среда
  • 29 мая 2024

Можно найти занятие на любой вкус

На набережных столицы пройдут яркие мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!": спорт, танцы и творческие занятия для всей семьи.

Столичная мэрия рассказала, что ждет москвичей в первые выходные лета – 1 и 2 июня. Утром на набережных пройдут зарядки в стиле зумбы и цигуна, а также упражнения в индийском стиле. Вечером – танцевальные флешмобы.

Актеры московских театров устроят литературные чтения, а музыканты добавят настрония. Ожидается выступления кавер-группы "Первый балъ Наташи Ростовой", оркестра Orkestr 442 и группы Browser Band.

Для взрослых и детей подготовлено множество мастер-классов на любой вкус: флористика, поделки из фетра, рисование скетчей, ораторское искусство и другие.

Дети смогут посетить творческие мастер-классы по оформлению скейтбордов, самокатов и велосипедов, смастерить поделки из цветного песка и игрушки из перерабатываемого пластика.

Самых маленьких гостей ждут занятие пальчиковой живописью на холстах и чтение стихов вместе с актерами.

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