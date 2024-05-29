В нацпроект по туризму включат проект "Пять морей и озеро Байкал"

Такое поручение дал глава государства

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству России утвердить проект "Пять морей и озеро Байкал". Об этом в среду, 29 мая, рассказали в пресс-службе Кремля.

В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" предписывается утвердить федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", в рамках которого планируется создание федеральных круглогодичных курортов.

Они появятся на озере Байкал, на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях, уточняется на официальном сайте Кремля.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что отдыхать в России стало у российских граждан модно и престижно, зависимость от поездок за границу преодолена. Внутренний туристический поток растет — в 2023 году он превысил допандемийный.

В марте президент проводил совещание по развитию туризма. Владимир Путин призвал активно задействовать передовые технологии и продолжать цифровизацию — тогда планировать поездки, путешествовать по стране станет удобнее и дешевле, а туристический бизнес сможет повышать свою эффективность.

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