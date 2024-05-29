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Путин утвердил лимит для переводов физлиц без открытия счета

15:32
  • среда
  • 29 мая 2024

Ограничение - 100 тысяч рублей

Максимальный разовый размер денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета ограничивается суммой в 100 тысяч рублей. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В России могут ограничить переводы без открытия счета суммой 100 тысяч рублей
Лимит переводов себе в другие банки без комиссии может вырасти до 30 млн рублей

Закон вступит в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования. За этот срок кредитные организации смогут перестроить процессы идентификации, внутренние процедуры и правила внутреннего контроля.

Поясняется, что цель разработки закона - снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Такие риски были обусловлены отсутствием максимальной суммы переводов для физлиц и применением упрощенной идентификации.

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