Мальчик застрелил брата во время игры в одном из российских регионов

Ребенок случайно выстрелил из пневматической винтовки

Мальчик случайно застрелил своего пятилетнего брата во время игры. ЧП произошло в Дагестане в селе Червленные Буруны Ногайского района. Об этом сообщает РИА Новости.

Дети 7 и 5 лет играли с пневматической винтовкой. Старший мальчик случайно нажал на курок. Пуля попала в младшего. В результате малыш скончался.

Прокуратура региона проводит проверку. Предстоит выяснить как соблюдались требования законодательства об обороте оружия. Кроме того, установят степень ответственности взрослых, оставивших детей без присмотра.

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