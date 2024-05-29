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"Не мое": Лукашенко объяснил, почему работает без отпусков

15:35
  • среда
  • 29 мая 2024

Президент Белоруссии заявил, что не может оставить пост даже на время

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в среду, 29 мая, что не может отправиться в отпуск, потому что у него нет заместителя — вице-президента, которому можно было бы на время передать свои полномочия.
Путин и Лукашенко провели короткие переговоры прямо в аэропорту Минска

Однако это не единственная причина, как рассказал президент Белоруссии. Он назвал себя деревенским человеком и заявил, что не представляет, "как можно лечь на пляже и жариться под солнцем", поскольку с детства не был приучен к подобному отдыху — "это не мое".

Лукашенко также рассказал, что воспринимает отдых "как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни", сообщает БелТА.

В напряженном графике работает и российский лидер Владимир Путин, позволяя себе лишь отдельные дни отдыха. Делясь планами на новогодние каникулы, глава государства отмечал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми, при этом постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет встречать зимний праздник.

В Кремле отмечали, что Путин, как правило, "какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что "таких вот прямо каникул у него (главы государства) нет".

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