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Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта

15:52
  • среда
  • 29 мая 2024

Российские военные продолжают теснить неприятеля

Наиболее напряженной для украинских военных остается ситуация в ДНР в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск). Такое заявление сделал в среду, 29 мая, Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В Генштабе ВСУ подчеркнули, что, "как и за прошедшие сутки, самой напряженной ситуация остается на покровском направлении".

При этом также отмечалось, что с наибольшей интенсивностью для ВСУ бои проходят рядом с селом Новоселовка Первая, сообщает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что "все говорят, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков". Однако, как указал глава государства, на Западе и в Киеве молчат о том, чем это вызвано, хотя "они же это сделали своими руками". Президент России напомнил о постоянных обстрелах российских приграничных территорий.

Ирландский журналист Чейз Боуз отметил, что масштабы потерь Вооруженных сил Украины на поле боя поражают. Боуз подчеркнул, что Киев скрывает информацию о реальном числе жертв в своей армии, а западные СМИ никак этому не противодействуют.

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