Актера Панина включили в список террористов

Росфинмониторинг внес артиста в соответствующий реестр

Актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее артист был заочно арестован по делу о призывах к терроризму. Само уголовное дело было возбуждено в мае 2023 года, после того, как Панин опубликовал ролик, в котором оправдал теракт на крымском мосту.

Сам Панин с 2020 года проживает за границей. Некоторое время он провел в Евросоюзе, а затем перебрался в США. Последние годы актер попадает в светские хроники только из-за участия в скандалах.

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