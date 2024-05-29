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Актера Панина включили в список террористов

15:56
  • среда
  • 29 мая 2024

Росфинмониторинг внес артиста в соответствующий реестр

Актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

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Напомним, ранее артист был заочно арестован по делу о призывах к терроризму. Само уголовное дело было возбуждено в мае 2023 года, после того, как Панин опубликовал ролик, в котором оправдал теракт на крымском мосту. 

Сам Панин с 2020 года проживает за границей. Некоторое время он провел в Евросоюзе, а затем перебрался в США. Последние годы актер попадает в светские хроники только из-за участия в скандалах.

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