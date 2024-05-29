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Киев формирует ударные части из ценных кадровых офицеров Генштаба

15:58
  • среда
  • 29 мая 2024

Специалисты обладают секретной информацией

Киев начинает формировать ударные части из офицеров Генштаба. Это ценные кадры, обладающие секретной информацией, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

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Как сказал Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой", отправить в окопы 60% Генерального штаба — это популизм  и не лезет ни в какие рамки. Он напомнил о степени информированности и знаний офицеров Генерального штаба – и отметил масштаб ущерба, когда один из таких полковников, честно выполняющих свой долг, попадет в плен.

Генерал в отставке отметил, что в плену такие ценные кадры могут выдать крайне чувствительную с точки зрения госбезопасности информацию. Кривонос считает, что разумнее было бы сократить штат кабинета министров Украины и сотрудников министерств и отправить их на фронт, а не жертвовать ключевыми военными Генерального штаба, передает РИА Новости..

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