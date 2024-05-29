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Украинец пытался выслать в Катар зуб мамонта

17:22
  • среда
  • 29 мая 2024

Таможенников насторожила посылка с "металлическим предметом" внутри

Украинец пытался незаконно переправить в Катар зуб мамонта. Об этом киевская таможня сообщила в своем аккаунте в социальных сетях.

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Мужчина сдал на почте посылку, а в описи указал, что внутри металлическое изделие стоимостью 50 долларов. Таможенники при проверке определили, что внутри посылки некая глыба неправильной формы.

Предмет отдали на экспертизу. Оказалось, что это – зуб нижней челюсти мамонта. Эксперты предположили, что находка относится к временам позднего плейстоцена.

Образец был признан культурной ценностью. В результате его изъяли. На отправителя посылки составили протокол.

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Зуб мамонта
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