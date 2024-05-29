Суд оставил в силе приговор Стрелкову

Наказание в виде 4 лет лишения свободы сохранится

Приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову оставили без изменений. Такое решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение суда обжаловала сторона защиты. Заседание проходило в закрытом режиме. Таким образом, отмечает агентство, приговор вступил в законную силу сегодня.

Напомним, в январе Мосгорсуд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Вину Стрелков не признал. Приговор – 4 года колонии общего режима. А также запрет на администрирование сайтов на протяжении 3 лет.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ. Некоторое время занимал пост министра обороны ДНР. Известен как блогер и публицист.

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