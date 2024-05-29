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Суд оставил в силе приговор Стрелкову

18:16
  • среда
  • 29 мая 2024

Наказание в виде 4 лет лишения свободы сохранится

Приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову оставили без изменений. Такое решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение суда обжаловала сторона защиты. Заседание проходило в закрытом режиме. Таким образом, отмечает агентство, приговор вступил в законную силу сегодня.

Напомним, в январе Мосгорсуд признал Стрелкова виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Вину Стрелков не признал. Приговор – 4 года колонии общего режима. А также запрет на администрирование сайтов на протяжении 3 лет.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ. Некоторое время занимал пост министра обороны ДНР. Известен как блогер и публицист.

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