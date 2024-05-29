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Илан Шор заявил о попытках Запада втянуть Молдавию в конфликт с Россией

18:12
  • среда
  • 29 мая 2024

В страну ввезли оружие на полмиллиарда долларов

Запад пытается втянуть Кишинев в свои военные игры. Об этом сегодня заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на пресс-конференции в Москве.

Мероприятие приурочено открытию в российской столице торгового дома республики. Молдавский политик заявил об упадке сельского хозяйства и других отраслей в его стране из-за курса действующего руководства.

По словам Илана Шора, все решения принимаются прозападными партиями. Они вводят убыточные меры, как, например, запрет торговли с Россией, и навязывают чуждые ценности. Всё это не находит поддержку у народа Молдавии, о чем говорит усугубившийся отток населения. Теперь же республику еще и пытаются втянуть в конфликт.

"Я знаю, что в Молдавию ввезли оружие на полмиллиарда долларов. Если вы мне расскажете, зачем стране, в которой живут плюс-минус 1,8 миллиона населения, и из них 70 процентов пенсионеров, оружия на полмиллиарда долларов, то ответ очень четкий. Запад, как всегда, любит создавать площадки для войны не своими руками. Конечно же, Молдавию они точно к этому готовят. И мы это видим", - сказал Шор.

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Илан Шор
Илан Шор
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