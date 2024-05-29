Голикова: продолжительность здоровой жизни россиян увеличилась на 1,5 года

К 2030 году этот показатель должен достичь 78 лет

В России выросла продолжительность жизни и период, когда человек остается здоровым. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер подчеркнула, что упомянутые показатели стали самыми высокими за все предыдущие годы. Средняя продолжительность жизни в стране в 2023 году составила 73,4 года. Из них активная и здоровая часть жизни приходится на 61,4 года. Однако есть задача увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 году до 78 лет, а к 2036 до 81 года.

Голикова напомнила, что показатель продолжительности здоровой жизни за год увеличился на 1,5 года. Дальнейшему росту должен способствовать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он начнет работать с 1 января 2025 года.

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