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Путин попросил довести до регионов лимиты бюджета по нацпроектам

19:54
  • среда
  • 29 мая 2024

Субъектам Федерации необходимо как можно раньше спланировать свои бюджеты

Регионы должны в ближайшее время ознакомится с бюджетными лимитами для реализации нацпроектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Речь идет о средствах, которые на это получат регионы, а также о бюджетных кредитах. Вопрос обсуждался на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию. Глава государства подчеркнул, что нужно дать возможность субъектам Федерации как можно раньше запустить свой бюджетный цикл.

Напомним, предполагается развитие таких национальных проектов, как: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и некоторых других.

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