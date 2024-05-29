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Во Франции задержали 10 представителей чеченской диаспоры

21:54
  • среда
  • 29 мая 2024

Минимум один из них связан с давним убийством учителя Самюэля Пэти

Во Франции в 12 городах полиция провела крупную операцию. Задержаны 10 представителей чеченской диаспоры. Об этом сообщает France-3.

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Отмечается, что это связано с убийством 4 года назад учителя Сэмюэля Пэти. Его, как известно, совершил этнический чеченец. Расследование этого дела было завершено. Однако, в ходе нынешней спецоперации среди задержанных оказался минимум один причастный к этому убийству.

Напомним, в октябре 2020 года 18-летний чеченец Абдулахан Анзоров отрубил голову учителю Пэти. Поводом для нападения стали уроки по теме свободы слова. На них педагог демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. При задержании Анзоров был убит сотрудниками полиции.

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