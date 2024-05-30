Два парома повреждены в Керчи после атаки ВСУ

Украинская армия обстреляла город ракетами

Автомобильный и железнодорожный паромы повреждены обломками сбитых ракет после отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты инфраструктуры в Керчи. Об этом в четверг, 30 мая, рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как отметил политик в Telegram-канале, у паромов повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет. Работу паромной переправы возобновят после оценки повреждений.

В Министерстве обороны России уточнили, что в ночь на 30 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Азовским морем восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и перехватили над Черным морем у побережья Крымского полуострова восемь БПЛА.

Запад при этом продолжает муссировать тему применения оружия, которое он предоставляет ВСУ, для обстрела объектов на территории России. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что нужно разрешить Украине обстреливать объекты, с которых их атакуют, но не трогать гражданские объекты.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что попытки "какие-то успокоительные заявления делать" — это не более чем уловки Запада для общественного мнения.

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