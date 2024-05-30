МИД России назвал условие переговоров с Украиной

Их основой должны стать реалии на земле

Будущие переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом реалий на земле. Такое заявление сделал в четверг, 30 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал гипотетическую возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Лавров отметил, что Россия согласна с мнение Китая о необходимости устранения первопричин российско-украинского конфликта с учетом законных интересов всех стороны. Однако "это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей", цитирует политика РИА Новости.

Источники ранее рассказали, что в Евросоюзе обсуждают различные варианты продолжения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине после саммита в Швейцарии. Предположительно, новое мероприятие может принять Саудовская Аравия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "это все пока гипотетические обсуждения, сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"