ОНК: Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации

Всей жизни не хватит

Обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы.

Это связано с тем, что на практике только треть заключенных в России имеют возможность работать в исправительной колонии, сообщил РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев.

Зарплата осужденного не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С нее также удерживается подоходный налог и средства на содержание в исправительной колонии. Оставшуюся в итоге "скромную сумму" могут взыскать в пользу пострадавших.

Что касается фигурантов дела о теракте в "Крокусе", то они не смогут полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой даже за всю жизнь, проведенную за решеткой, отметил Мальцев.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Задержаны 20 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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