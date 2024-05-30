Крупный пожар на востоке Москвы тушат уже 2 вертолета

Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров

На востоке Москвы горит производственно-складское здание.

Пожар начался на улице Матреновская в районе Новогиреево около 4:20 утра. Огнем объяты четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности, сообщает агентство "Москва". Тушение осложняют находящиеся внутри здания емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что произошло обрушение на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

К тушению привлечены 120 человек и 40 единиц техники, в том числе два вертолета. В настоящий момент огонь локализован. На здание сброшено уже 200 тонн воды.

По предварительным данным, пострадавших нет. Все люди успели эвакуироваться. Движение по улице Мартеновская в обе стороны временно перекрыто, предупредили в Дептрансе столицы.

Причины пожара в настоящий момент неизвестны. Установление обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Восточного административного округа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"