Симметричный ответ: Южная Корея сбросила на КНДР агитлистовки, Пхеньян ответил шарами с навозом

Жест совершенно постмодернистский

Вам подарок от соседа! Южная Корея получила ценные подарки от северного соседа. Через границу сюрприз отправили воздушными шарами. Принимали ценный груз военные, за полётом следил Объединённый комитет начальников штабов.

Как сообщило южнокорейское агентство, уже более 200 воздушных шаров несли различный мусор: пластиковые бутылки, батарейки, сношенные ботинки и даже навоз. Они были щедро разбросаны на территории провинции Южный Кенсан. Обидно, понимаешь. Отповедь дал Объединённый комитет начальников штабов: "Строго предупреждаем Северную Корею: немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия".

Навоз, конечно, так себе подарок. Но по поводу вульгарных действий нужно пояснение. Северная Корея просто посылает ответный дар южному соседу. Несколько дней назад на территорию страны были сброшены листовки с агитационными материалами, критикующими Ким Чен Ына. Северокорейские товарищи с юмором прокомментировали подобный идеологический демарш, заявив, что сброшенная макулатура требует больших трудозатрат при уборке. А у рядовых корейцев едва времени хватает на ударный труд и простые житейские радости.

Жест совершенно постмодернистский. Ким Чен Ын вообще не чужд экстравагантности, и речь не только о пропагандистских роликах. Вполне себе западная музыка звучит со сцены для лидеров Трудовой партии Кореи.

Ответив коровьими экскрементами на экскременты пропагандистские, северокорейские товарищи явно победили в этой схватке, продемонстрировав чувство юмора и намекнув соседу: нечего всякий мусор через границу бросать. Или давайте шутить вместе. А то у вас в действительности всё не так как на самом деле.

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