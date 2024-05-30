Депутат Делягин о Зеленском: "Это просрочка, которая воняет"

Делать вид, что это не так, невозможно, считает он

Владимир Зеленский остается для ООН главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером. Такое неоднозначное заявление сделал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Об отношении к Зеленскому на Западе с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

"Зеленский в этой [трактовке] получается такой секретаршей украинского лидера, которой нужно позвонить, чтобы пообщаться. На самом деле все очень просто. Зеленский – это просрочка. Вы можете при определенном уровне зрелости этой просрочки относиться к ней как угодно. Вы можете ее любить, вы можете хотеть ее съесть. Вы можете испытывать к ней самые теплые чувства. Слюнки могут течь. Но она воняет, понимаете. И избежать этого, делать вид, что это не так, невозможно. Просрочка воняет", - заявил Зеленский.

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