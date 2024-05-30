Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии капитан Фёдор Шмидт под массированным обстрелом украинских боевиков сумел оперативно устранить повреждения антенны спутниковой связи и заново настроить станцию. По каналам тут же были переданы координаты вражеских позиций, военная техника и живая сила противника уничтожены и наши войска перешли к наступлению.

Рядовой Херел Кара-Сал в составе артиллерийского взвода во время прикрытия колонны ликвидировал четыре беспилотника радикалов типа "Баба Яга". Позже при смене позиций Кара-Сал с товарищами был атакован диверсантами ВСУ, но сумел занять выгодный рубеж и уничтожить пулемётный расчёт противника.

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