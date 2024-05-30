КНДР запустила десяток ракет в сторону Японии

Одна из них поднялась на высоту сто километров
Северная Корея сегодня запустила около 10 баллистических ракет малой дальности, направленных в сторону Японского моря.
Одна из них поднялась на высоту сто километров и преодолела расстояние в 350 километров. Все снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Токио уже выразил протест. Премьер-министр страны Кисида заявил, что КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН. Очередные испытания Пхеньяна также осудили Вашингтон и Сеул.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"