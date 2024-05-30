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КНДР запустила десяток ракет в сторону Японии

09:18
  • четверг
  • 30 мая 2024

Одна из них поднялась на высоту сто километров

Северная Корея сегодня запустила около 10 баллистических ракет малой дальности, направленных в сторону Японского моря.
КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с навозом

Одна из них поднялась на высоту сто километров и преодолела расстояние в 350 километров. Все снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Токио уже выразил протест. Премьер-министр страны Кисида заявил, что КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН. Очередные испытания Пхеньяна также осудили Вашингтон и Сеул.

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