Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Трампа

Рассмотрение продолжится сегодня

Сегодня присяжные в суде Нью-Йорка продолжат рассмотрение громкого дела бывшего президента США Дональда Трампа. В первый день они заседали почти пять часов, но так и не огласили вердикт.

Состав жюри, которое решает по скольким из тридцати четырех пунктов виновен политик, держится в тайне. Суд уже более полутора месяцев слушает дело о подлоге финансовых документов компании Трампа, в том числе выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание. Это произошло накануне победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году.

Теперь по совокупности политику грозит 136- лет тюрьмы. Экс-глава Белого дома все обвинения отрицает и считает, что тяжбы против него - прямое вмешательство в нынешние президентские выборы.



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