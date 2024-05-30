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Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Трампа

09:03
  • четверг
  • 30 мая 2024

Рассмотрение продолжится сегодня

Сегодня присяжные в суде Нью-Йорка продолжат рассмотрение громкого дела бывшего президента США Дональда Трампа. В первый день они заседали почти пять часов,  но так и не огласили вердикт.

Состав жюри, которое решает по скольким из тридцати четырех пунктов виновен политик, держится в тайне. Суд уже более полутора месяцев слушает дело о подлоге финансовых документов компании Трампа, в том числе выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание. Это произошло накануне победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году.

Теперь по совокупности политику грозит 136- лет тюрьмы. Экс-глава Белого дома все обвинения отрицает и считает, что тяжбы против него - прямое вмешательство в нынешние президентские выборы. 
 

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
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