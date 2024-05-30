США изучают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России

Официально Вашингтон уверяет, что не давал таких разрешений

Американские власти рассматривают возможность снять ограничения на удары Украины по России с использованием поставляемого ими оружия. Об этом рассказали информированные источники.

Как сообщает Politico, эта тема "находится на рассмотрении". Издание также напоминает, что 29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада адаптируют стратегию поддержки Украины к реалиям изменения ситуации на поле боя.

Своими высказываниями в Вашингтоне "открыли дверь для возможности разрешить Украине использовать предоставленное Америкой оружие для нанесения ударов по территории России". При этом окончательное решение в США пока не приняли.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя планы НАТО разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, подчеркнул, что в военно-политическом блоке должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям, предупредил политик.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что попытки "какие-то успокоительные заявления делать" — это не более чем уловки Запада для общественного мнения.

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