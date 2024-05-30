ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США изучают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России

09:07
  • четверг
  • 30 мая 2024

Официально Вашингтон уверяет, что не давал таких разрешений

Американские власти рассматривают возможность снять ограничения на удары Украины по России с использованием поставляемого ими оружия. Об этом рассказали информированные источники.
ЕС обсудит удары Украины по России и "риски эскалации"

Как сообщает Politico, эта тема "находится на рассмотрении". Издание также напоминает, что 29 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада адаптируют стратегию поддержки Украины к реалиям изменения ситуации на поле боя.

Своими высказываниями в Вашингтоне "открыли дверь для возможности разрешить Украине использовать предоставленное Америкой оружие для нанесения ударов по территории России". При этом окончательное решение в США пока не приняли.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя планы НАТО разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, подчеркнул, что в военно-политическом блоке должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Постоянная эскалация приведет к серьезным последствиям, предупредил политик.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что попытки "какие-то успокоительные заявления делать" — это не более чем уловки Запада для общественного мнения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.